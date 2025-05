Sanità: Braidotti (Pd), manifestazione Tolmezzo è stata pacifica “Non scavare solco con comunità”

“Il confronto delle opinioni deve essere sempre rispettoso e civile anche se duro: per noi valeva in passato e vale anche oggi. Se c’è stato qualcosa di eccessivo, va condannato evitando qualsiasi confusione con momenti di partecipazione democratica come la manifestazione di Tolmezzo, definita pacifica dallo stesso sindaco Vicentini. Non c’è da strumentalizzare e va data attenzione alla gente che era in piazza con tanti amministratori locali, perché atteggiamenti autoritari e scostanti rischiano di scavare un solco incolmabile con le comunità”. Lo afferma il segretario del Pd provinciale di Udine Luca Braidotti, in merito alla manifestazione contro l’esternalizzazione dei codici minori a Tolmezzo e alle intemperanze, riportate da esponenti del centrodestra, di alcuni cittadini verso l’assessore regionale Riccardo Riccardi.

“Il centrodestra nasconde il progressivo accentramento e depauperamento dei servizi – spiega Braidotti – dietro la favola di un destino ineluttabile, che non può sicuramente trovare il consenso delle popolazioni. Ricordi chi parla delle piazze con toni sprezzanti che i cittadini hanno tutto il diritto di manifestare civilmente il loro giusto dissenso nelle strade, nelle piazze e in tutti i luoghi della democrazia”, conclude il segretario dem.