Sanità: Centro di Assistenza Primaria (CAP) di Zugliano, continua ad essere una cattedrale vuota

Continua ad essere una cattedrale vuota il Centro di Assistenza Primaria (CAP) di Zugliano a Udine. I servizi promessi al momento della sua inaugurazione non sono del tutto operativi a distanza di quasi tre anni e l’ennesima segnalazione su quanto inspiegabilmente accade in alcune realtà della Sanità regionale, arriva ancora dalla consigliera regionale dei Cittadini Simona Liguori. «Come abbiamo potuto purtroppo constatare nel corso di una recente visita al CAP insieme ad alcuni colleghi consiglieri regionali e al dottor Luigi Canciani, responsabile del distretto di Udine da cui la struttura dipende, siamo in una situazione di stallo. Molti cittadini, il Comitato per la piena operatività del CAP di Zugliano e l’Associazione Tutela Diritti del Malato ci hanno segnalato in più occasioni la necessità di garantire la piena operatività del Centro, evitando così di intasare il pronto soccorso di Udine per questioni che potrebbero essere affrontate e gestite in una struttura decentrata con tante strumentazioni che inspiegabilmente non vengono ancora utilizzate.

Per loro natura i CAP dovrebbero portare sul territorio una serie di servizi e di collaborazioni tra medici di famiglia e specialisti, soprattutto per le persone con malattie croniche, ma quello che sulla carta viene “sbandierato” come un servizio innovativo ed efficace, in realtà a Zugliano non esiste. La struttura di Zugliano - che sarebbe potuta diventare un Centro per favorire la Vita Indipendente delle persone con disabilità ricevendo anche finanziamenti ministeriali e che invece è stata trasformata in un CAP attualmente semivuoto - va al più presto riempita con i servizi necessari ai malati cronici da seguire e assistere nel territorio dove abitano. Oltre ad attività medica ed infermieristica il CAP ha capacità di erogare assistenza psicologica, fondamentale soprattutto nell’era post-Covid».

I Cap che in realtà sono previsti dalla sanità regionale Fvg o dovrebbero esserlo, come cardine del processo di riorganizzazione delle cure primarie, che ha lo scopo di favorire l’adeguatezza, la coerenza e la tempestività di risposta ai bisogni della popolazione in tema di prevenzione, cura e riabilitazione delle principali malattie cronico-degenerative. I centri ambiscono a diventare il riferimento dei cittadini per tutte le patologie croniche possono costituire per queste tipologie di persone una alternativa al ricovero improprio al pronto Soccorso. In sostanza lo scopo principale dei CAP è quello di proporre una cosiddetta “sanità di iniziativa”, completando il modello tradizionale di “sanità d’attesa”. Le principali malattie croniche doverebbero essere fronteggiate mediante l’adozione di percorsi di cura multidisciplinari che si accompagnano alla presa in carico totale della persona. Ma appare evidente che manca la volontà politica della attuale giunta regionale ed in particolatre dell'assessore Riccardo Riccardi a dare attuazione a questa importante iniziativa, del resto alcuni mesi fa lo stesso Riccardi non aveva fatto segreto di apprezzare il modello "lombardo" (quello Formigoni) che ha visto dirottare importanti risorse dalla sanità pubblica a quella privata.