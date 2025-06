Sanità: chi guida la regione affronti i problemi organizzativi di Tolmezzo

” In questi giorni è circolato sui media, un accorato appello del dottor Paolo Agostinis, direttore della SOC di medicina interna di Tolmezzo

rivolto agli infermieri e alle infermiere di ogni tipologia, con l’invito a considerare la possibilità di andare a compensare la tremenda carenza che ci sarà a breve a Tolmezzo e che obbligherà a ridurre ulteriormente i posti letto, compromettendo gravemente la sanità e la funzione stessa dell’ospedale di riferimento della Carnia. È un messaggio accorato, ma devastante. Non penso che chi ha la responsabilità della pianificazione e programmazione sanitaria in questa regione possa rimanere indifferente. Né penso possa trincerarsi dietro all’impossibilità di aiutarlo, se non dimettendosi. Trovo che se un professionista stimato e serio è costretto a rivolgersi urbi et orbi ad internet per chiedere aiuto, significa che chi dovrebbe affrontare questi problemi o non c’è, oppure è come se non ci fosse. Invece di pensare al terzo mandato, Fedriga, dovrebbe pensare di più a chi guida la sanità della Regione di cui gli piace essere chiamato il “governatore”.” Così si è espresso Furio Honsell Consigliere Regionale di Open Sinistra FVG.