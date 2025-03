Sanità: Delli Quadri (Pd), Fedriga parli su Spilimbergo e Latisana: “Basta pelare come un carciofo la sanità Fvg”

“Tocca in primo luogo a Fedriga parlare e dire ai cittadini cosa ne sarà degli ospedali di Spilimbergo e Latisana. E anche l’assessore Riccardi prenda un po’ di coraggio e chiarisca se e quanto corrispondano al vero le insistenti notizie che riferiscono di un affidamento ad aziende private di questi due ospedali. Se la Giunta regionale non ha nulla da nascondere dica pubblicamente come stanno le cose, confermi o smentisca. Non metta i cittadini fronte al fatto compiuto”. Lo afferma il responsabile regionale Sanità del Pd Fvg Nicola Delli Quadri, in merito alle ipotesi circolate sulla possibilità di assegnare in parte o totalmente a gestori privati i servizi degli ospedali di Spilimbergo e Latisana.

“L’assessore alla Salute ha il dovere di essere trasparente di fronte alla comunità regionale – sostiene Delli Quadri – su operazioni che, se realizzate, avrebbero un impatto tale da scardinare il sistema sanitario pubblico in Friuli Venezia Giulia. Al contempo si metterebbero in serio pericolo i livelli di sicurezza dei cittadini e si aggiungerebbero incertezze a carico di chi attualmente opera in quelle strutture”.

Per l’esponente dem “bisogna chiedersi che ne sarà del personale impiegato nei nosocomi che dovessero eventualmente finire ai privati” e di “farla finita col sistema di pelare come un carciofo il sistema sanitario regionale”.