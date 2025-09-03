Sanità: Delli Quadri (Pd), Fvg 14/mo per assistenza ospedaliera è fallimento

“I dati confermano le difficoltà del nostro sistema sociosanitario. L’analisi degli adempimenti relativi ai livelli essenziali di assistenza che ogni regione deve assicurare ai suoi cittadini colloca il Fvg al nono posto fra le 21 tra Regioni e Province autonome. Ma nell’articolazione del punteggio risultiamo al quattordicesimo posto riguardo l’assistenza ospedaliera. Si conferma quanto il Pd denuncia da tempo”. Il responsabile Sanità del Pd Fvg Nicola Delli Quadri commenta i dati, sintetizzati dalla Fondazione Gimbe, del Ministero della Salute che valuta annualmente l’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), ovvero le prestazioni sanitarie che tutte le Regioni e Province Autonome devono garantire.

“Siamo di fronte a un’ulteriore prova del fallimento delle politiche sociosanitarie di Fedriga e Riccardi”, accusa Delli Quadri segnalando che “non è ancora comparsa nei radar della Giunta di centrodestra la volontà di una presa in carico seria e consapevole dei problemi delle persone malate e delle loro famiglie”.

“In questa situazione – aggiunge l’esponente dem – dobbiamo sempre ringraziare lo spirito professionale, di accoglienza e di dedizione degli operatori verso tutte le persone che ogni giorno affrontano il loro percorso di malattia e cura spesso con tempi lunghi, non organizzati, non governati”.