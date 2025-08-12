Sanità: Delli Quadri (Pd), intesa privati svela priorità Giunta Fedriga

“L’accordo tra la Regione e le strutture private per l’erogazione di prestazioni e interventi si fa puntualmente ogni anno, mentre la chiusura dell’accordo con i medici di medicina generale si trascina da più di due anni. È un indicatore che evidenzia con chiarezza le priorità della Giunta Fedriga-Riccardi: prima i privati. Il futuro della sanità territoriale può attendere tempi migliori. Nel merito dell’accordo gli obiettivi reiterati e mai raggiunti riguardano i tempi di attesa e la fuga per cure verso altre Regioni”. Il responsabile regionale Sanità Pd Fvg Nicola Delli Quadri commenta la firma dell’accordo, per il triennio 2026-2028, per l’erogazione di prestazioni da parte della sanità accreditata, per conto del Servizio sanitario regionale.

“Tranne qualche intervento di chirurgia oncologica – spiega l’esponente dem – dopo anni di immobilismo inaccettabile non si sono ridotti i tempi di attesa per visite, esami ed Interventi. I viaggi verso altre Regioni di nostri concittadini continuano con gli stessi numeri, con gli stessi disagi economici e logistici e per gli stessi motivi. In particolare le strutture private regionali ed extraregionali – puntualizza – hanno raggiunto di fatto un monopolio nell’ortopedia non urgente”.

Per Delli Quadri “oltre alla reclamizzazione degli accordi vorremmo avere un report dei risultati raggiunti con l’impegno di oltre 120 milioni di euro, sapere quali prestazioni sono migliorate e quali gli obiettivi prioritari ancora da soddisfare”.