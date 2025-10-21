Sanità: Delli Quadri (Pd), ‘multidisciplinarietà’ solo tra pubblico e privato

“L’unica multidisciplinarietá finora realizzata dall’assessore Riccardi è quella tra pubblico e privato, mettendo in sofferenza il sistema pubblico e favorendo quello privato. Lo testimoniano le sempre più numerose rinunce a visite, esami e cure. Delle sei Case della comunità annunciate, tre sono la ridenominazione di punti di primo soccorso, delle altre tre forse si vedranno le mura”. Lo dichiara il responsabile regionale Sanità Pd Fvg Nicola Delli Quadri in merito a quanto sostenuto dall’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi sulla necessità di una “maggiore multidisciplinarietà” per far fronte ai “mutati bisogni della nostra società”.

“Non è credibile un assessore alla salute in carica da sette anni che continua a parlare di ‘riforma’ mentre nei fatti – indica Delli Quadri – i medici di medicina generale non saranno ancora in grado di operare nelle Case della comunità. Questo per il colpevole ritardo di Fedriga e Riccardi che hanno chiuso con i Mmg con due anni di ritardo un accordo positivo per alcune parti ma ambiguo e che non dà alcuna certezza sulla presenza dei Mmg nelle case della comunità. Tutto già visto – conclude l’esponente dem – pochi risultati e in ritardo”.