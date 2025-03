Sanità e Diabete: Simona Liguori interroga la Giunta sulla Copertura dell’Esame del Fondo Oculare

La consigliera regionale Simona Liguori del gruppo Patto per l’Autonomia-Civica FVG esprime forte preoccupazione per la recente segnalazione relativa alla mancata copertura dell’esame del fondo oculare per i pazienti diabetici da parte del Servizio Sanitario Regionale. A tal proposito ha presentato un’interrogazione scritta alla Giunta Regionale per fare chiarezza sulla questione e sollecitare un intervento urgente.

L’esame del fondo oculare rappresenta un controllo diagnostico essenziale per la prevenzione della retinopatia diabetica, una delle principali cause di cecità nei paesi sviluppati. Le linee guida mediche internazionali raccomandano questo esame con cadenza annuale per i pazienti diabetici, al fine di individuare tempestivamente eventuali danni alla retina prima della comparsa di sintomi evidenti. Liguori chiede chiarimenti riguardo: la conferma o meno della decisione di eliminare la copertura sanitaria per l’esame del fondo oculare nei pazienti diabetici e le motivazioni di tale scelta; la possibilità di rivedere questa decisione, considerata l’importanza della prevenzione nella tutela della salute pubblica; le misure che la Regione intende adottare per garantire la salute visiva dei pazienti diabetici e prevenire l’incremento di casi di retinopatia grave.

«L’assenza di copertura pubblica per questo esame diagnostico – ha spiegato Simona Liguori – rischia di penalizzare soprattutto i pazienti più vulnerabili, costringendoli a rinunciare a un controllo fondamentale per motivi economici. La prevenzione, oltre a proteggere la salute dei cittadini, consente un risparmio significativo per il sistema sanitario, evitando i costi elevati legati alla gestione delle complicanze della retinopatia diabetica in fase avanzata. In un sistema sanitario che punta alla prevenzione come cardine della tutela della salute pubblica – ha concluso Liguori – è fondamentale garantire a tutti i pazienti l’accesso a esami diagnostici essenziali come il fondo oculare».

In attesa della risposta della Giunta regionale, Liguori continuerà a monitorare la situazione e a sostenere il diritto dei pazienti diabetici a un’assistenza sanitaria equa e accessibile.