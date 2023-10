“SANITÀ: FINALMENTE UNA DATA CERTA PER LE NOMINE DEI DIRETTORI DEI DISTRETTI DEL SILE E DEL TAGLIAMENTO”

Rispondendo alla mia interrogazione sul futuro del Distretto del Sile di Azzano Decimo e del Distretto del Tagliamento di San Vito, l’Assessore alla Sanità Riccardi ha comunicato che entro la fine di ottobre verrà emesso il bando per la copertura dei posti vacanti delle due direzioni, ora affidate a facenti funzione, ed entro gennaio 2024 si provvederà alle nomine.

Finalmente la Regione ha accelerato per dare delle figure di vertice assenti da troppo tempo in due strutture sanitarie che servono oltre 97 mila abitanti nel Friuli Occidentale.

Il bando per la ricerca di due direttori titolari fa presupporre che i due distretti rimarranno quindi indipendenti l’uno dall’altro e non saranno smembrati.

Personalmente, vigilerò sulle modalità in cui il modello organizzativo verrà articolato. L’azione che ho portato avanti in Consiglio è servita a conoscere una data certa per una situazione lasciata in sospeso da troppo tempo.

Marco Putto

Consigliere Patto per l’Autonomia-Civica Fvg