Sanità Fvg: Conti (Pd), Riccardi (e Fedriga) commissariati da Cisint

“Era previsto: Riccardi è stato commissariato da Cisint. La Lega del Fvg forse comincia a rendersi conto del disastro della sanità regionale, sente che il vento del consenso non è a favore e allora tenta di correre ai ripari. Ed ecco che l’europarlamentare Cisint indossa il cappello di delegata alla sanità e di fatto commissaria l’assessore Riccardi. Nella posizione più imbarazzante si viene a trovare il presidente Fedriga, che in ogni momento ha dato la massima copertura politica all’assessore Riccardi. Un grumo di contraddizioni sta venendo al pettine e l’avvicinarsi delle scadenze elettorali alzerà ancora la tensione”. Lo dichiara la segretaria regionale Pd Fvg Caterina Conti, commentando l’annuncio fatto dal senatore Marco Dreosto della “costituzione di un tavolo tecnico” affidato alla europarlamentare Anna Cisint, che è anche consigliera comunale a Monfalcone, vicesegretaria regionale del Carroccio, commissaria della Lega a Grado.

“I temi del contendere sono quelli che da tempo il Pd chiede di affrontare e risolvere e cioè – precisa Conti – il piano oncologico che va modificato e l’attenzione agli ospedali di rete che vanno salvaguardati”.

Per la segretaria dem “dalla Lega arriva una presa di posizione fuori tempo massimo, dato che fino ad ora le scelte dell’assessore Riccardi sono state assunte con il pieno coinvolgimento del Carroccio, che non è nelle condizioni di chiamarsi fuori dalle responsabilità, ma forse comincia a sentirsi già orfana di Fedriga e – conclude Conti – si deve riorganizzare”.