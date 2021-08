Sanità Fvg: I conti non tornano. Vi sarebbero incongruenze sui vaccinati nella scuola. Non battono i dati reali con gli annunci dell’assessore Riccardi

Il dubbio è che dopo le terapie fantasma vi san anche i vaccinati fantasma. A sollevare il problema la presidente regionale dei dirigenti scolastici. L'assessore Riccardi abituato ad anni di manipolazione di dati nel settore autostradale forse non ha compreso che con i dati sanitari non si può scherzare. Il dubbio è che per riequilibrare mediaticamente i dati disastrosi sulle vaccinazioni, che vede il Fvg negli ultimi posti, abbia strombazzato l’unico presunto primato del FVG in materia di vaccini. Secondo i dati forniti da Riccardi al ministero della Salute e ai media regionali, praticamente il 100% del personale scolastico era già stato vaccinato e quindi tutto doveva essere sotto controllo. Ed invece sembra proprio che il lupo abbia perso il pelo e non il vizio e, come si legge in una nota diffusa dal membro della commissione Paritetica ed esponente Pd Salvatore Spitaleri, si siano diffusi dati molto arrotondati, del resto quando si parla di 100% il dubbio è legittimo. Spiega Spitaleri: secondo i dati forniti da Riccardi al ministero della Salute e ai media regionali, praticamente il 100% del personale scolastico era già stato vaccinato e quindi tutto doveva essere sotto controllo. Spitaleri riprende poi le dichiarazioni della responsabile regionale dell'Associazione nazionale presidi Fvg, Teresa Tassan Viol, la quale ha evidenziato che “in questi giorni è emerso che i non vaccinati sono più di quelli che inizialmente si presumeva”. “Confidiamo, chiosa l'esponente Pd, che non accada come i posti letto fantasma della terapia intensiva di qualche mese fa e che siano solo preoccupazioni eccessive dei dirigenti scolastici. Peraltro, a riprova della assoluta leggerezza con la quale la Giunta regionale sta affrontando il tema avvio anno scolastico trova riprova nel fatto che la prima convocazione in assessorato regionale istruzione è fissata appena per il 2 settembre prossimo”.

In serata arriva una precisazione dell'ineffabile assessore alla salute, in Friuli Venezia Giulia il 100% n realtà vale il 93,46 %. In sostanza 1876 operatori del personale scolastico non sono ancora immunizzate....