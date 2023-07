Sanita Fvg: Preoccupazioni per il ricorso all’agenzia di consulenza Agenas, si abdica ad altri le decisioni strategiche

“Gli articoli di giornale apparsi oggi – nei quali l’Assessore Riccardi illustra l’emendamento del valore di centoquaranta mila euro proposto ieri in commissione – sono molto preoccupanti sia dal punto di vista politico che sanitario. Pagare un’agenzia ministeriale di consulenza e valutazione, AGENAS, significa riconoscere che si necessita dell’aiuto di Roma per gestire strategicamente il Sistema Sanitario Regionale del FVG. Sistema che invece si è voluto rendere più autonomo che in altre regioni, alcune decine di anni fa. È dunque il riconoscimento di una seria difficoltà a continuare a operare con le nostre capacità di programmazione? Sotto il profilo politico, questo emendamento significa abdicare ad altri decisioni strategiche. Sembra apparire come una forma di auto-commissariamento. Ancora più preoccupante però è la conclusione sanitaria riportata sui quotidiani. Si prefigura che “AGENAS chieda l’unificazione di servizi e l’eliminazione di reparti doppi”, insomma “azioni forti”, sempre per citare l’articolo. Come Open Sinistra FVG mi chiedo perché si cerchi una giustificazione esterna, da parte di qualcuno che certamente non conosce le specificità del territorio, per ridurre ulteriormente i servizi? Ancora una volta sembra che l’unica logica sia quella di ridurre gli investimenti in Sanità con la benedizione ministeriale.” Così si è espresso Furio Honsell, consigliere regionale di Open Sinistra FVG.