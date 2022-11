Sanità Fvg, tempi d’attesa fuori controllo anche per le visite fisioterapiche e fisiatriche

Nota stampa di Furio Honsell Consigliere Regionale di Open Sinistra FVG in tema sanitario: “La scorsa settimana in seguito alla segnalazione apparsa sui giornali circa i lunghi tempi di attesa per le visite fisioterapiche e fisiatriche presso l’Azienda Sanitaria di Udine avevamo, come Open Sinistra FVG, interrogato l’Assessore Riccardi per conoscere come l’Azienda intendesse organizzare i lavori in modo più efficace e rispettoso dei bisogni di salute dei cittadini. La risposta dell’Assessore in forma scritta è risultata piuttosto laconica e gergale. Viene dichiarato che si scontano criticità dovute alla mancanza di personale, e si riesce ad assicurare i tempi solamente alle tipologie più urgenti. Circa le visite fisioterapiche invece non si danno certezze, in quanto definite “medico-dipendenti”. Ritengo questa risposta non soddisfacente. Perché non vengono fatte assunzioni di medici e fisioterapisti in modo da ristabilire l’eccellenza di un tempo presso il nostro sistema sanitario? Soprattutto in un momento come questo nel quale esistono risorse molto abbondanti in sanità anche a causa della diminuzione del personale?”