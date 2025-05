Sanità Fvg: tempi di attesa interminabili. Liguori porta la denuncia di un paziente in aula

A seguito delle gravi difficoltà denunciate a mezzo stampa da un paziente di Sacile nel fare gli esami di controllo dopo una malattia tumorale e dell’offerta spontanea di una dottoressa in pensione di eseguire lei l’esame radiologico Simona Liguori (Patto-Civica) ha depositato un’interrogazione all’assessore alla sanità Riccardi.

“Porto il caso in aula – spiega Liguori – perché esemplifica le quotidiane difficoltà che tante e tante persone in Friuli Venezia Giulia vivono quotidianamente per accedere a esami diagnostici di base. Questo episodio è solo la punta dell’iceberg di un sistema sanitario pubblico che sta crollando sotto il peso di una programmazione regionale assai lontana dalle necessità dei cittadini e dei professionisti della salute, penalizzando chi deve essere curato e chi cura”.