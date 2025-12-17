Sanità, Giuliano (UGL): “Nelle corsie degli ospedali servono regole certe e personale qualificato”.
Il segretario nazionale della UGL Salute, Gianluca Giuliano, interviene con fermezza sul tema del riconoscimento dei titoli degli operatori sanitari provenienti da Paesi extra Ue, alla luce delle criticità emerse e dell’assenza di un accordo in conferenza stato regioni che disciplino i requisiti per esercitare la professione e il protrarsi delle deroghe introdotte in fase pandemica.
“Non possiamo accettare che nelle nostre strutture continuino a operare professionisti con titoli poco chiari o non adeguatamente verificati”, dichiara Giuliano. “Le misure emergenziali del periodo Covid avevano una logica in un contesto straordinario, ma oggi rischiano di trasformarsi in una pratica ordinaria che mette a rischio la sicurezza dei pazienti e crea disparità tra operatori”.
Il segretario sottolinea come la mancanza di controlli rigorosi, la scarsa conoscenza della lingua e l’assenza di un percorso formativo certificato possano generare situazioni critiche nei reparti. “La tutela dei cittadini passa dalla certezza che chi lavora in corsia abbia competenze solide, tracciabili e conformi agli standard italiani. Non possiamo permettere percorsi paralleli che producono operatori con una preparazione professionale differente”.
Per Giuliano la risposta non è ampliare le deroghe, ma investire sul personale italiano. “Dobbiamo valorizzare i nostri professionisti, garantire loro sicurezza, condizioni di lavoro adeguate e reali prospettive di crescita. Solo così si rafforza il Servizio sanitario nazionale e si evita di ricorrere a soluzioni improvvisate”.
Giuliano conclude richiamando la necessità di un quadro normativo chiaro e condiviso: “Servono regole certe e controlli stringenti. La sicurezza degli operatori e quella dei cittadini sono inseparabili e devono restare al centro delle scelte politiche e organizzative del nostro sistema sanitario”.