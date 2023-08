Sanità: grave se medici gettonisti anche al Burlo

“E’ un segnale molto negativo se anche una struttura di eccellenza di cura e ricerca come il Burlo Garofolo si ritrova nelle condizioni di dover ricorrere ai medici gettonisti. Questa dovrebbe essere una struttura in cui si ambisce di venire a lavorare e dove le condizioni dovrebbero essere particolarmente attrattive proprio per avere i professionisti migliori. Fissare ‘entro l’anno’ l’arco di tempo in cui si spera di risolvere il problema non è un segnale che genera ottimismo. La diffusione ormai capillare dell’esternalizzazione di servizi sanitari anche di primo livello come i pronto soccorso lascia capire che, a prescindere dai problemi nazionali, la programmazione regionale è stata carente, a voler essere comprensivi”. Lo afferma la senatrice Tatjana Rojc (Pd), commentando il ricorso ai medici gettonisti nel reparto di radiologia dell’Irccs Burlo Garofolo di Trieste.

“La carenza è cronica – ha aggiunto la senatrice – ma quando si arriva al punto di rendere pressoché stabili delle strutture come gli Ambulatori sperimentali di assistenza primaria, la qualità della sanità e della salute pubblica subiscono un duro colpo”.