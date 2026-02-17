Sanità, Honsell (open): boom di richieste per i percorsi di tutela, decine di migliaia di casi in regione. è il fallimento della giunta Fedriga-Riccardi

“Il numero delle richieste di accesso ai percorsi di tutela sanitaria, per ricevere prestazioni sanitarie nei tempi previsti dal sistema privato, ma senza ulteriori aggravi, è cresciuto in modo impressionante negli ultimi anni in Friuli Venezia Giulia, giungendo in pochi anni a decine di migliaia di casi. La norma che risale al 2019 è stata via via perfezionata anche a livello statale. Come Open Sinistra FVG in questi anni abbiamo depositato diverse interrogazioni al fine di rendere tale diritto effettivamente esigibile e non solamente sulla carta, pretendendo protocolli espliciti e accessibili da parte del Sistema Sanitario Regionale. Ma il merito nell’aver costretto le Aziende Sanitarie, che fino qualche anno fa erano poco esplicite nel promuovere questo diritto a fronte dei tempi d’attesa che invece crescevano, va ai numerosi Comitati a difesa della salute pubblica sorti in po’ ovunque in tutta la Regione da quando si è insediato Riccardo Riccardi alla guida della Sanità, ormai 8 anni fa. Con tenacia i Comitati e il Coordinamento a difesa della salute pubblica di San Vito, di Pordenone, di Udine, della Carnia (Co.S.Mo – Comitato per la Salute della Montagna), solo per citarne alcuni, hanno svolto un’ampia azione informativa che ha permesso grandi risparmi a cittadini altrimenti ignari, sostituendosi alle Aziende. Riteniamo questo un fatto grave, ma è un fatto anche positivo che dimostra la capacità di resistenza e solidarietà civile dei nostri cittadini. Solo qualche anno fa questi percorsi non erano facili da ottenere e non conoscevano perché non pubblicizzati dalle aziende, oggi sono una garanzia nel vero senso della parola. Ringraziamo pertanto i Comitati, espressione di quella intelligenza collettiva, che purtroppo è inascoltata da chi oggi detiene il potere. In conclusione rileviamo però che questi percorsi di tutela anche se spesso svolti intramoenia obbligano al ricorso alla sanità svolta in forma privata. Questi percorsi, pur essendo un diritto, sono comunque emergenziali. I numeri raggiunti dimostrano inequivocabilmente il fallimento dell’attuale gestione della sanità pubblica da parte della Giunta Fedriga-Riccardi”. Così si è espresso Furio Honsell, Consigliere regionale di Open Sinistra FVG.