Sanità: il sindaco di Udine De Toni convoca l’assemblea dei primi cittadini dell’Asufc: “La sanità è un diritto fondamentale, serve un patto tra istituzioni”

Si è svolta oggi l’assemblea dei sindaci dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC), convocata dal Sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni, a seguito della mobilitazione trasversale dei primi cittadini dopo la presentazione del piano attuativo dell’azienda sanitaria.

L’incontro, che ha visto la partecipazione di 87 sindaci su 134 – di cui 65 in presenza e 22 in collegamento da remoto – ha avuto carattere consultivo e ha rappresentato un’importante occasione di confronto. I primi cittadini hanno richiesto chiarimenti sulle modifiche apportate al documento rispetto alla versione approvata lo scorso gennaio e sulle motivazioni che hanno portato alle integrazioni successive.

Nel corso della riunione, i vertici dell’ASUFC hanno fornito delucidazioni sulle variazioni introdotte nel piano attuativo, mentre i sindaci hanno sottolineato la necessità di garantire un servizio sanitario efficiente e accessibile a tutti i cittadini.

Commentando l’incontro, il Sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni, ha dichiarato: “È stata un’assemblea vera, con momenti di tensione, ma il confronto è essenziale per affrontare i nodi critici. La sanità è il bisogno che più tocca le persone ed è una priorità assoluta per le amministrazioni locali. Dobbiamo lavorare insieme per garantire un servizio pubblico efficiente, evitando scenari di competizione tra pubblico e privato come accaduto in altre regioni. Di fronte al rischio di chiusura di alcuni reparti, è indispensabile trovare soluzioni concrete per rispondere alle difficoltà organizzative delle aziende sanitarie”, le sue parole. “Per questo, è necessario un patto tra maggioranza e opposizione che assicuri la continuità e la qualità dell’assistenza sanitaria sul territorio”.

L’assemblea si è conclusa con l’impegno a proseguire il dialogo tra istituzioni locali e vertici sanitari per individuare strategie condivise a tutela della salute dei cittadini.