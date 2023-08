Sanità in Fvg sistema fuori controllo e buchi si allargano

“Solo un mese fa l’assessore Riccardi elargiva rassicurazioni sul fatto che il buco finale sarà più piccolo di quello fotografato dalle proiezioni delle Aziende sanitarie. Vedremo, anche con alla mano i numeri delle altre Aziende. Intanto il ‘rosso’ dell’AsuFc aumenta di 5 milioni da un trimestre all’altro, confermando che programmazione, pianificazione e organizzazione sono concetti che la Giunta Fedriga non padroneggia. E quindi la gestione del sistema sanitario continua a non essere sotto controllo”. Lo dichiara la senatrice Tatjana Rojc (Pd), commentando la stima della perdita dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale per la fine dell’anno in corso, che dal report del primo trimestre a quello del secondo sale da oltre 117 milioni a 123 milioni. “Gli assessori Riccardi e Zilli quando sono subentrati alla Giunta Serracchiani – ricorda la senatrice – denunciavano di aver ereditato una ‘situazione molto complessa e compromessa’, per circa 40 milioni di ‘rosso’ nella sanità regionale. Forse ora perdite come quelle non sarebbero sgradite”.