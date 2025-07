Sanità: Liguori (Civica): «Rafforzare l’ospedale di Latisana è una priorità strategica per la regione Fvg»

«Dal dialogo tra Regione e Comune di Latisana ci aspettiamo risposte concrete». «Chiediamo che dopo aver incassato la fiducia della sua maggioranza di centrodestra sul programma di governo della regione, il Presidente Fedriga apra un dialogo con l’Amministrazione comunale di Latisana che si traduca in un impegno concreto per il rafforzamento dell’ospedale, presidio essenziale non solo per un vasto territorio ma anche per tutta l’area turistica limitrofa». A dichiararlo è la consigliera regionale Simona Liguori (Civica FVG), che sottolinea la necessità di risposte concrete da parte della giunta regionale sul futuro del presidio sanitario.

Nel vicino Veneto, ad esempio, è stata recentemente rafforzata l’offerta sanitaria del Punto di Primo Intervento di Bibione, ampliandone i servizi con una particolare attenzione alle esigenze turistiche e stagionali. «Bibione dispone oltre che di due ambulanze H24, medico e infermieri sempre presenti, di servizi quali dialisi, radiologia attiva ogni giorno, e anche pediatria dedicata nei giorni di maggiore affluenza» osserva la consigliera.

«Latisana, ospedale di riferimento per Lignano e per tutta l’area del Basso Friuli deve essere considerata di particolare interesse pubblico nella rete sanitaria regionale e a tal fine serve un cambio di passo nel programma di governo della giunta Fedriga. Anche per non soccombere contro la crescente attrattività di strutture venete come Portogruaro, che dista appena 13 km. È un tema di equità nei servizi e di tenuta del nostro sistema sanitario» conclude Liguori, auspicando un confronto aperto e costruttivo che metta al centro i bisogni della comunità latisanese e la valorizzazione dei professionisti che lavorano nel presidio ospedaliero.