Sanità, Liguori (Patto – Civica): “Dotare la cardiologia di Gemona di un holter”

La Consigliera regionale di Patto-Civica, Simona Liguori, ha chiesto alla Giunta regionale con un’interrogazione di chiarire a che punto siamo con la dotazione strumentale dell’ambulatorio di cardiologia di Gemona del Friuli, e in particolare con l’apparecchio holter, tuttora assente. “Ad oggi – spiega la consigliera regionale Simona Liguori, medico – il presidio utilizza un dispositivo concesso in prestito dalla Medicina dello Sport. Una soluzione provvisoria che non può diventare strutturale”.

L’holter cardiaco è uno strumento diagnostico che registra in continuo, per 24 ore o più, l’attività elettrica del cuore, permettendo di individuare aritmie e disturbi che non sempre emergono in un semplice elettrocardiogramma.

“Si tratta di un esame fondamentale – continua Liguori – per monitorare i pazienti cardiopatici e prevenire patologie gravi.

La consigliera sottolinea come la cardiologia territoriale rappresenti un presidio essenziale soprattutto nelle aree montane e decentrate.

“La Regione deve intervenire in tempi rapidi – conclude Liguori – garantendo non solo a Gemona, ma a tutta la rete territoriale, strumentazioni adeguate e stabili. È un impegno dovuto per tutelare il diritto alla salute di tutti i cittadini, indipendentemente dal luogo in cui vivono”.