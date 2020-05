Sanità nella pedemontana pordenonese: bene unità di intenti

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Il Consigliere regionale Emanuele Zanon (Progetto Fvg/ AR) plaude alla molteplici iniziative volte a tutelare e rafforzare l’Ospedale di Spilimbergo, che ricorda: “è rimasto l’unico operante nell’area nord del pordenonese e che insiste su un territorio complesso dal punto di vista socio-economico ed orografico con la presenza di aree marginali e insediamenti sparsi, popolati soprattutto da anziani, oltre alla presenza di diversi insediamenti industriali, aziende agricole e centri sportivi nella parte pedemontana e della alta pianura”.

“E’ giunto il momento – ha affermato Zanon – di ripristinare ed incrementare i servizi svolti dal nosocomio. Urge coprire le croniche carenze di personale, dotando la struttura delle due figure primariali mancanti, dei medici e del personale necessario, nonché dei posti letto della terapia semi intensiva al fine di offrire maggiori standard di sicurezza e di qualità dei servizi offerti”.

“L’emergenza Coronavirus ha fatto capire a tutti l’importanza di un servizio sanitario di qualità, e per l'appunto non dimentichiamo - ha aggiunto Zanon - la significativa presenza sul territorio di strutture di ricovero per anziani e non autosufficienti (A.S.P Spilimbergo, A.S.P. Pedemontana con le strutture di Cavasso Nuovo e Sequals, Centro Assistenza Anziani di Maniago, Fondazione G. Fabricio – Clauzetto, La Panoramica srl di Pinzano al Tagliamento ecc.) che ospitano complessivamente oltre 500 persone, oltre che dell’R.S.A. di Maniago, di centri diurni che rendono necessaria la presenza di un ospedale in grado di garantire un’adeguata copertura sanitaria”.

Il Consigliere conclude la nota dichiarando: “Non è più il tempo dei campanilismi, amministrazioni comunali, forze politiche, sociali, associazioni di categoria e cittadini devono essere uniti a sostegno dell’Ospedale di Spilimbergo, così come corale deve essere l’istanza di ripristino e rafforzamento del punto di primo intervento del Presidio ospedaliero di Maniago, in un’ottica complessiva che valorizzi in termini distinti, ma complementari, le due strutture sanitarie. L’annunciata richiesta di convocazione degli amministratori locali e dei rappresentanti politici del territorio potrà essere un’ottima occasione di confronto e condivisione per comprovare coesione e ferma volontà di un’intera area che non vuol essere considerata marginale.