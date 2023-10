Sanità: Pd Cividale, riattivare servizi sul territorio

“La spesa di più di 10 milioni di euro per una nuova struttura sanitaria a Cividale rischia di essere completamente inutile se non si riattivano i servizi di cui il territorio ha bisogno. Con la recente interruzione delle gastroscopie e colonscopie il presidio cividalese continua a perdere servizi essenziali”. Lo ha detto oggi a Cividale del Friuli (Udine) il capogruppo nel Consiglio comunale della Città Ducale Fabio Manzini, partecipando alla camminata a sostegno dell’ospedale locale, promossa dal Comitato “Io Voglio l’Ospedale a Cividale” e sostenuta dall’ Associazione Diritti del Malato.

Presente anche la segretaria del circolo Pd cividalese Paola Strazzolini, che ha ribadito: “Non possiamo perdere altro tempo, la nostra popolazione ha bisogno di servizi sanitari ora, il ritardo della Regione non è tollerabile”. “Nelle strutture già esistenti vanno attivati i servizi necessari a garantire almeno lo stesso livello di prestazioni presente nel 2019 prima della pandemia. Con la chiusura dei Centri di Assistenza Primaria abbiamo perso anni di esperienza e collaborazione fra professionisti e oggi – conclude l’esponente dem – è necessario attivare al più presto la casa della comunità e i suoi servizi”.