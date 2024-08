Sanità pubblica allo sbando: preoccupazione per le dimissioni dei medici dal reparto di medicina dell’ospedale di Spilimbergo

La consigliera regionale Simona Liguori esprime forte preoccupazione per la situazione del personale del reparto di medicina dell’ospedale di Spilimbergo. “Chiediamo alla Giunta Fedriga conferma che ci siano state 4 dimissioni volontarie negli ultimi 7 mesi – spiega la Consigliera –, così come siano stati ridotti i posti letto del reparto, passati a 24 dai 35 che erano in passato. La preoccupazione è che le dimissioni avvenute negli scorsi mesi siano un campanello di allarme di una situazione che rischia di peggiorare se non si investe per creare le condizioni che i medici rimangano. È fondamentale che non si cada ancora una volta nel ricorso alle cooperative”.

La consigliera Liguori ha poi aggiunto: “Non possiamo permettere che un presidio ospedaliero così importante come quello di Spilimbergo subisca un progressivo depotenziamento. È necessario intervenire con urgenza per trattenere nel pubblico i professionisti formati.

“Serve un piano concreto di rilancio del ruolo del nosocomio “. E’ questo l’appello di Liguori alla Regione.

Nel merito la consigliera ha annunciato che presenterà un’interrogazione in Consiglio regionale per chiedere chiarimenti sulla situazione e sulle misure che si intendono adottare per risolvere le criticità evidenziate. “Continuerò a monitorare da vicino l’evolversi della situazione e a impegnarmi affinché l’ospedale di Spilimbergo riceva l’attenzione e le risorse necessarie per garantire un’assistenza sanitaria di qualità a tutti i cittadini del territorio”, ha concluso Liguori.