Sanità pubblica sotto attacco: no alla privatizzazione di servizi negli ospedali di Latisana e Spilimbergo

Il consigliere regionale Furio Honsell esprime forte preoccupazione e assoluta contrarietà all’ennesima manovra di possibili privatizzazioni di parti della sanità pubblica in Friuli Venezia Giulia: “Le recenti notizie circa possibili affidamenti a privati di alcuni servizi ospedalieri a Latisana e Spilimbergo rappresentano un ulteriore attacco alla sanità pubblica. Questa scelta non risponde alle esigenze e ai bisogni dei cittadini, ma a logiche di mercato che mirano a trasformare la salute in business, penalizzando il diritto universale alle cure.” Così si è espresso Furio Honsell, Consigliere regionale di Open Sinistra FVG, a seguito degli articoli apparsi sulla stampa locale.

“Non possiamo accettare – continua Honsell – che la Regione continui a depotenziare gli ospedali pubblici, favorendo la fuga di competenze e professionalità verso il privato o in altre regioni. Il problema della carenza di personale non si risolve continuando ad affidare parti di strutture ai privati, ma investendo seriamente e oculatamente nel reclutamento di medici, infermieri e operatori sanitari pubblici. La sanità deve rimanere un servizio per tutti, non un’opportunità di profitto per pochi!” ha dichiarato Honsell.

“L’esperienza delle esternalizzazioni già avute in passato – puntualizza Honsell – hanno dimostrato più volte l’inefficacia di queste operazioni: i disservizi sono aumentati, i costi sono lievitati e i cittadini si trovano sempre più spesso in difficoltà nell’accesso alle cure. I vertici della sanità regionale devono imparare a valorizzare il loro personale. Non basta uscire sui giornali, devono imparare a farlo con umiltà e rispetto, riconoscendo il valore e l’impegno di chi ogni giorno garantisce alla comunità i servizi ospedalieri.”

“La soluzione può essere soltanto una: destinare maggiore risorse per potenziare la sanità pubblica, migliorando le condizioni di lavoro del personale e garantendo in questo modo qualità dei servizi, senza dover ricorrere continuamente a ditte private.” Ha concluso Honsell.