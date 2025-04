«Sanità pubblica, un bene prezioso da difendere». Domani a Trieste corteo organizzato dai Comitati dei cittadini e dalla Cgil Fvg

I Comitati dei cittadini per la difesa della sanità pubblica del Fvg hanno indetto assieme alla Fvg una manifestazione pubblica regionale venerdì 4 aprile a Trieste con ritrovo alle 16.00 in Largo Barriera e interventi conclusivi sotto la sede del Consiglio Regionale in piazza Oberdan. Lo slogan dell’iniziativa, “L’importante è la salute. La sanità pubblica: un bene prezioso da difendere”, spiega in modo chiaro come sia importante l’allarme per il gravissimo indebolirsi del servizio sanitario regionale con forti ricadute negative sul diritto delle persone e delle comunità ad avere una sanità efficace, equa, universale, appropriata e attenta ai bisogni del territorio servito. Dalle liste di attesa pesantissime alla carenza di medici di famiglia, dalle privatizzazioni senza freno alla fuga di personale sanitario ormai in grave sofferenza e non coinvolto nella organizzazione dei servizi, dalla riduzione del numero dei consultori al trascurare il settore sociale, all’abbandono delle cure da parte di fasce sempre più ampie della popolazione: sono ormai troppi i segnali che dimostrano come sia assolutamente necessaria e non rinviabile una decisa svolta nella gestione regionale.

A ciò si aggiunge la scelta della Regione di chiudersi ad ogni confronto con i cittadini e le organizzazioni sindacali, rifiutando ogni forma di relazione sia sulle scelte strategiche che sull’organizzazione operativa. Che si tratti di incapacità o di una precisa scelta politica per fiaccare il SSR, i Comitati dei cittadini e la Cgil ritengono sia necessaria una risposta a difesa e di rilancio del servizio sanitario regionale e a tutela del diritto alla salute delle persone e delle comunità.

Vanno citate, come ulteriore momento di forte dissenso verso la Giunta, le nuove politiche di appaltare al privato interi settori del Sevizio Sanitario Regionale, sui quali appalti indaga ora la magistratura. La manifestazione è aperta alla partecipazione di tutta la popolazione, delle rappresentanze sindacali e sociali, delle organizzazioni dei cittadini, delle associazioni culturali e di volontariato e di chiunque ritenga necessario sostenere il sistema sanitario pubblico, a tutela della salute personale e collettiva.