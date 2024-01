Sanità pubblica: una partecipata assemblea si è svolta ieri sera a San Giovanni di Casarsa

“Nella splendida cornice dell’ex latteria di San Giovanni di Casarsa, a pochi passi dal Casel di Pasolini e dalla fontana che immortalò con la sua poesia per l’eternità, ha avuto luogo un momento molto significativo per questa comunità”. Così si è espresso Furio Honsell, Consigliere regionale di Open Sinistra FVG per la circoscrizione di Pordenone. “Nella sala gremita di cittadine e cittadini di Casarsa il Comitato del sanvitese Salute Pubblica Bene Comune ha promosso una discussione ad ampio raggio sulla crisi della sanità pubblica regionale e soprattutto di quella territoriale del sanvitese, trattando anche il tema della chiusura del Punto Nascita dell’ospedale di San Vito al Tagliamento. In una realtà policentrica come quella del Friuli Occidentale accorpare le strutture sanitarie in una logica prestazionale privata, come sta facendo la coppia Fedriga-Riccardi, significa abbandonare il modello della sanità pubblica del Friuli che, fino a un decennio fa invece, consolidava le comunità. La forte critica alla logica sanitaria fatta di acquisti di prestazioni dal privato sembrava “sgorgare” dalla viva voce dei presenti come uno scritto pasoliniano, contro i guasti prodotti dal feticcio del profitto nel terzo millennio.”