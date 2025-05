Sanità regionale al collasso, ma la politica gioca

“”Much ado about nothing” Molto rumore per nulla – scrisse Shakespeare. La sceneggiata Ciriani – Fedriga era “un’incomprensione” dice Fedriga. Ma il problema gravissimo della sanità in Regione, dove è altissimo il numero di dimissioni volontarie permane. Incomprensione tra chi e chi? I cittadini a Pordenone, Tolmezzo, Spilimbergo, Cividale, Trieste, Latisana,… capisco invece benissimo che c’è qualcosa che non va nella Sanità targata Fedriga – Riccardi come ha indicato Ciriani.

Ci sarà una mozione di fiducia, ma non è una questione di parole. Ma perché si vuole continuare a incoraggiare i lavoratori della sanità ad andare nel privato a causa di strategie confuse ed autoritarie di esternalizzazione? Certamente un dato è certo, il fatto che il Presidente Fedriga sia dovuto correre a Roma senza affrontare il Consiglio Regionale prima, peserà sulla sua reputazione, che si è così dimostrato incapace di gestire una crisi con le sue sole forze. È una pagina molto confusa di politica regionale. Tireranno certamente un sospiro di sollievo i magnifici sette assessori di Fedriga che avevano dato le “dimissioni per finta”. Fanno il paio con “l’inaugurazione per scherzo” come il ministro Ciriani ha definito l’inaugurazione dell’ospedale di Pordenone. Come Open SInistra FVG ci chiediamo quando si affronteranno i problemi veri e si smetterà scherzare.” Così si è espresso Furio Honsell, Consigliere regionale di Open Sinistra FVG.