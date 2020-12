Sanità: Shaurli, ascoltare grido d’aiuto dei medici

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

"Colpiscono le file di ambulanze nei nostri pronto soccorso, preoccupano i numeri delle persone in attesa e le segnalazioni dei tempi per i tamponi e le prese in carico di cittadini in ansia. Chiunque oggi abbia ruolo e responsabilità deve ascoltare il grido di aiuto dei nostri medici, del personale della sanità pubblica. Non c’è un attimo da perdere ancora, in dirette Facebook, in critiche a parametri o in discussioni sui colori: servono risposte e fatti concreti". Lo dichiara il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, a proposito della lettera aperta (pubblicata integralmente da FriuliSera ndr) di 29 dirigenti medici al direttore generale dell'AsuFc Massimo Braganti, che denuncia le criticità del Pronto soccorso dell'ospedale di Udine, evidenziatesi ieri sera quando una coda di 9 ambulanze si è trovata ad attendere l'accettazione dei pazienti trasportati.