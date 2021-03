Sanità: Shaurli, chi governa Fvg dia risposte oltre a solidarietà. “Sconvolgenti denunce di cittadini e di operatori”

"Manifestazioni di solidarietà e vicinanza sono sempre importanti, e le nostre sono almeno pari a quelle della Giunta Fedriga. Peraltro, a chi governa, spetta fare qualche cosa e dare risposte. Occorre subito preparare piani di assunzione mirati, recuperando il tempo perduto fin qui. Occorre subito lavorare alla riattivazione di tutte le attività chirurgiche sospese, facendo il possibile per smaltire prestazioni arretrate. Occorre ritrovare al più presto organizzazione e programmazione, far funzionare tracciamenti e tamponi che sono saltati da tempo privandoci di un sistema fondamentale di contenimento dei contagi, occorre dare informazioni e sicurezze alle persone sulla vaccinazione : se abbiamo numeri record in Italia è anche perché ci sono questi malfunzionamenti. Sono sinceramente sconvolgenti denunce di cittadini e di operatori sanitari come quelle rese pubbliche". Lo afferma il segretario Pd Fvg Cristiano Shaurli, a proposito delle segnalazioni di carenze nei servizi sanitari alla popolazione e di disagio nel personale medico-sanitario.