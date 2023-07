Sanità: Spitaleri (Pd), da Fedriga schiaffi a personale sanità pubblica

“Da parte di Fedriga ci vuole un coraggio che sconfina nella tracotanza per rivendicare come merito un aumento delle prestazioni nella sanità privata accreditata. Nella situazione in cui si trova il personale della nostra sanità pubblica, è uno schiaffo al sacrificio di medici e infermieri del nostro servizio pubblico regionale dire che ai privati andrà una fetta ancora maggiore dei servizi e delle risorse. Il tema della esistenza e del futuro della sanità pubblica si pone drammaticamente in questa estate torrida A livello nazionale il Governo Meloni con il Def 2023 taglia del 2,4% la spesa sanitaria che torna addirittura a scendere di oltre 3 miliardi di euro nel 2024. In Regione è peggio, perché le risorse sono invece abbondanti, visto il gettito delle tasse, ma vengono usate senza criterio e senza programmazione, a ripianare buchi gestionali milionari, per i quali ancora una volta l’Assessore scaricherà su altri la colpa”. Lo afferma Salvatore Spitaleri (Pd), membro della commissione paritetica Stato-Fvg, commentando il il quadro degli ospedali italiani e regionali nel periodo estivo, caratterizzato da particolare carenza di personale.