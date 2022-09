Sanità: Spitaleri (Pd), fiumi di soldi e AsuFc non paga extra

“I fiumi di risorse pompati nella sanità in questi anni tra finanziarie e assestamenti non bastano a supplire carenza di guida e organizzazione, confusione di livelli e ruoli: è così che mancano soldi per pagare gli straordinari in AsuFc. C’è anche l'incapacità di gestire le relazioni sindacali che oggi conosce un altro capitolo a danno di quei sanitari che ormai sono stufi di essere lodati a parole e poi presi a pesci in faccia”. Lo afferma Salvatore Spitaleri (Pd) in merito alla carenza delle risorse necessarie a pagare le prestazioni straordinarie del personale sanitario, emersa dall’incontro dei sindacati con la direzione AsuFc. Premettendo che “è una vera indecenza proporre di ridurre i compensi a posteriori perché i conti sono stati fatti male”, Spitaleri indica che “il vero problema è l’attrattività del sistema salute in Fvg nei confronti dei professionisti, precipitato a livelli mai visti”. “Riccardi e Fedriga dopo 4 anni e mezzo di governo consegnano una sanità peggiore, da cui pazienti e professionisti scappano appena possono. Il risultato - conclude l'esponente dem - è inevitabilmente la fuga fuori regione e nel privato, e questo sembra proprio il vero obiettivo”.