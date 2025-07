Sanità territoriale e malattie croniche nelle Valli del Natisone e nel Cividalese. Liguori (Civica FVG) interroga la giunta su assistenza infermieristica domiciliare

La consigliera regionale Simona Liguori ha presentato un’interrogazione alla Giunta regionale per approfondire gli obiettivi di budget 2025 relativi all’assistenza infermieristica domiciliare nel Distretto Sanitario di Cividale, con particolare riferimento alle medicazioni complesse di cui necessitano ad esempio pazienti diabetici con ulcere del piede o pazienti con ulcere vascolari croniche.

L’assistenza domiciliare rappresenta un elemento fondamentale della sanità territoriale per garantire continuità delle cure a pazienti fragili e cronici, migliorando la qualità della vita e contribuendo alla riduzione degli accessi impropri alle strutture ospedaliere che in primis costano tanta fatica agli ammalati. «In particolare nelle aree interne e montane, dove l’accesso ai servizi può essere più complesso – spiega Liguori – una rete domiciliare efficace è uno strumento strategico per rispondere ai bisogni di salute in modo tempestivo e vicino alle persone». Un tanto è ancora più vero se riferito a complicanze di malattie croniche che esitano anche in ferite o lesioni cutanee difficili da guarire in persone con comorbidità come diabete, vasculopatie, allettamento, etc e che richiedono competenze professionali e materiali specifici.

“Nell’interrogazione chiedo alla Giunta quali siano gli obiettivi di budget assegnati per il 2025 all’assistenza domiciliare infermieristica nel Distretto di Cividale, in relazione alle medicazioni complesse, e come si confrontino con quelli degli anni 2023 e 2024. Inoltre quale sia il percorso previsto per i pazienti domiciliari che necessitano della prescrizione di tali medicazioni complesse, se debbano recarsi in presidi ospedalieri quale quello di Udine o più lontani dalle Valli del Natisone e dal Cividalese”conclude Liguori.