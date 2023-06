Sanità: Tomasello (Pd), Pordenonese fanalino di coda in Fvg

“In sanità bisogna cambiare rotta al più presto e anche chi sta al timone, altrimenti finisce male. I cittadini già da tempo lo sapevano e la Regione lo dichiara anche ufficialmente: per la Giunta Fedriga e il centrodestra il Pordenonese è l’ultima ruota del carro, il fanalino di coda del Friuli Venezia Giulia. Non si spiegano altrimenti i dati che emergono dalle rilevazioni dell’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute, e che piazzano l’AsFo di gran lunga in fondo alla classifica regionale per i tempi di attesa delle prestazioni del Servizio Sanitario Regionale. Se la situazione regionale è pesante ovunque, nella Destra Tagliamento è il dramma”. Lo afferma il segretario del Pd provinciale del Pordenonese Fausto Tomasello, riferendosi ai dati sui tempi di attesa delle prestazioni sanitarie, disponibili sul sito web dell’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute, rilevati trimestralmente per le Aziende della Regione Friuli Venezia Giulia, in base ai quali nell’ultimo trimestre del 2022 AsFo ha garantito solo il 39,58% delle erogazioni entro gli standard previsti.

“Considerando che queste prestazioni comprendono quelle erogate dal privato convenzionato – continua il segretario dem – è evidente che in particolare sul nostro territorio bisogna denunciare un pesante arretramento dei servizi sanitari, che non sarà guarito con le annunciate massicce dosi di fondi ai privati. O si punta con decisione sul salvataggio e della sanità pubblica oppure le migrazioni in altre Regioni aumenteranno e qui i servizi peggioreranno”.