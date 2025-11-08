Sanitari aggrediti: Conti (Pd), solidarietà non basta

“Non basta quello che è stato fatto finora. È successo a Monfalcone, Latisana, Pordenone, Udine, a Trieste al Csm della Maddalena e altre volte a Cattinara: non può andare avanti così, soprattutto nelle strutture più permeabili al pubblico come i Pronto soccorso. Gli interventi non possono esaurirsi con le reazioni immediate di solidarietà e denuncia. Il fenomeno è noto, diffuso in tutta la regione e in aumento, dunque va considerato strutturale e si devono assumere provvedimenti che garantiscano al personale sanitario di lavorare in sicurezza in tutte le Aziende sanitarie”. Lo dichiara la segretaria regionale Pd Fvg Caterina Conti, dopo l’ultimo episodio di violenza che si è consumato ai danni degli operatori del Pronto soccorso nell’ospedale triestino di Cattinara.

“Sarebbe ora – osserva Conti – di ascoltare le richieste e proposte dei sindacati, altrimenti questi fatti si ripeteranno e speriamo senza conseguenze più gravi”.