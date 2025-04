Sanvitese territorio più rappresentato alla manifestazione di ieri (4 aprile) in difesa della sanità pubblica a Trieste

Un gruppo nutrito del sanvitese presente ieri 4 aprile alla manifestazione in difesa della sanità pubblica promosso dalla CGIL e dal Coordinamento Salute FVG, organismo formato da tutti i comitati e le associazioni impegnate per il diritto alla salute. Così in una nota il coordinamento del Sanvitese Sanità Pubblica che esprime grande soddisfazione, ma, aggiunge, dovremo continuare. Il progetto di esternalizzare l’intero ospedale di Spilimbergo ci fa arrabbiare e indignare. Invece di usare il fondo sanitario per dare risorse alle strutture pubbliche, si comprano servizi più “cari” dai privati, tentando di cedere anche il personale ricattato dallo spettro della mobilità forzata. Inoltre Spilimbergo può rappresentare solo una prima tessera di un domino che via via vedrà cadere gli altri ospedali minori, primo fra tutti San Vito che ha in comune con Spilimbergo molte strutture: ortopedia, radiologia, pronto soccorso ed emergenza, fisiatria e riabilitazione, direzione medica…

Ci chiediamo cosa aspettino i Sindaci dell’ambito sanvitese a muoversi… e a schierarsi apertamente e dire da che parte stanno: con Riccardi o con i Cittadini dei loro Comuni? Lunedì ci incontreremo come Coordinamento alla manifestazione in difesa della sanità pubblica per valutate le prossime azioni.