Saperi in viaggio, a Prato Carnico Mercalli e Grimaz per parlare di clima, rischi e futuro

Cambiamento climatico, sostenibilità ambientale, vulnerabilità e resilienza territoriale. Sono i temi cruciali attorno a cui ruoterà, giovedì 29 maggio alle 21 nell’Auditorium comunale di Prato Carnico, l’incontro a cui parteciperanno due dei più importanti divulgatori scientifici e docenti a livello nazionale e internazionale: Luca Mercalli e Stefano Grimaz.

L’appuntamento, moderato dal giornalista Alberto Terasso, parte del Festival “Passeggeri del Tempo” e intitolato “Saperi in viaggio”, offrirà un’opportunità unica per approfondire in modo chiaro e accessibile le sfide ambientali, le strategie e le sfide che ci attendono per garantire un futuro responsabile alle prossime generazioni.

Luca Mercalli, climatologo e divulgatore scientifico di fama internazionale, presenterà le sue ultime ricerche e il suo nuovo libro “Breve storia del clima in Italia”. Durante la serata, Mercalli offrirà una panoramica dettagliata sulle cause e gli effetti del cambiamento climatico, illustrando come questi fenomeni influenzano il nostro territorio e la nostra vita quotidiana. Mercalli esplorerà le dinamiche climatiche che hanno caratterizzato la storia del nostro Paese, evidenziando i cambiamenti avvenuti nel corso dei secoli e le proiezioni future. Il suo intervento sarà arricchito da dati scientifici aggiornati e da esempi concreti, che permetteranno di comprendere meglio l’urgenza di adottare misure efficaci per contrastare il riscaldamento globale.

Stefano Grimaz, titolare della Cattedra Unesco sulla sicurezza intersettoriale dell’Università di Udine, condividerà le sue vaste conoscenze e le sue esperienze sulle strategie globali e intersettoriali per la valutazione e la gestione dei rischi. Durante la serata, Grimaz esplorerà le metodologie avanzate per l’analisi della vulnerabilità territoriale e la pianificazione delle emergenze, evidenziando l’importanza di un approccio integrato e multidisciplinare nella riduzione del rischio. Grimaz, sottolineerà come queste strategie siano fondamentali per lo sviluppo sostenibile e il miglioramento della resilienza delle comunità. Attraverso esempi concreti e casi di studio, il professore dimostrerà come la collaborazione tra diversi settori e discipline possa portare a soluzioni innovative ed efficaci per la gestione delle crisi.

“Siamo orgogliosi di ospitare una serata così importante e ricca di contenuti all’interno del Festival Passeggeri del Tempo – commenta Gino Capellari, assessore alla Cultura del Comune di Prato Carnico che ha organizzato la serata –. La presenza di esperti del calibro di Luca Mercalli e Stefano Grimaz rappresenta un’opportunità unica per la nostra comunità di approfondire temi di vitale importanza come il cambiamento climatico, la sostenibilità ambientale e la resilienza territoriale.

Questa serata ci permetterà non solo di acquisire una maggiore consapevolezza sulle sfide ambientali che ci attendono, ma offrirà anche strumenti concreti e strategie innovative per affrontarle. La combinazione delle competenze di Mercalli e Grimaz garantirà un dibattito stimolante e arricchente, capace di ispirare azioni responsabili e sostenibili. Per questi motivi – conclude Capellari –Invito tutti a partecipare numerosi a questo evento, che rappresenta un momento di crescita collettiva e di riflessione sul nostro ruolo nella costruzione di un futuro più sicuro e sostenibile”.

Alla serata saranno presenti anche i partecipanti alla Summer School “Estate in Valle”, un’esperienza formativa residenziale e gratuita organizzata dalla cooperativa Cramârs, pensata per chi desidera contribuire alla valorizzazione delle montagne attraverso strumenti innovativi, relazioni di prossimità e percorsi di rigenerazione culturale e territoriale

L’evento è inserito nel “Festival Passeggeri del Tempo”, organizzato dal Comune di Prato Carnico in Collaborazione con A.C. CulturArti e con il supporto organizzativo di SimulArte, nell’ambito del progetto “Viaggiare nel Tempo. La Val Pesarina tra storia, tradizione e innovazione”, finanziato dal Ministero della Cultura con i fondi PNRR – Next generation UE

L’ingresso alla serata è libero con prenotazione obbligatoria al link bit.ly/saperinviaggio. Per maggiori informazioni è possibile contattare il Comune di Prato Carnico telefonando al numero 0433 69034 o inviando una email agli indirizzi anagrafe@comune.prato-carnico.ud.it o info@comune.prato-carnico.ud.it.

Bio dei protagonisti

Luca Mercalli (Torino, 1966), climatologo, master in scienze della montagna all’Université de Savoie-Mont-Blanc, direttore della rivista Nimbus, presiede la Società Meteorologica Italiana, associazione nazionale fondata nel 1865. Si occupa di ricerca su climi e ghiacciai alpini, insegna sostenibilità ambientale in scuole e università in Italia (Università di Torino-SSST), Svizzera e Francia e la pratica in prima persona, vivendo in una casa a energia solare, viaggiando in auto elettrica e coltivando l’orto. È stato consulente dell’Unione Europea e consigliere scientifico di ISPRA-Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Per RAI ha collaborato a “Che tempo che fa”, “Scala Mercalli” e “TGMontagne” e Rainews24. Editorialista per Il Fatto Quotidiano, ha lavorato prima a La Repubblica e poi a La Stampa ed ha al suo attivo migliaia di articoli e oltre 2800 conferenze. Tra i suoi libri: Filosofia delle nuvole (Rizzoli), Viaggi nel tempo che fa (Einaudi), Prepariamoci (Chiarelettere), Non c’è più tempo (Einaudi), Il clima che cambia (BUR), Salire in montagna (Einaudi), il libro per bambini Uffa che caldo (ElectaKids) e il fumetto Il tuo clima (TataiLab).

Stefano Grimaz è Direttore di SPRINT-Lab, Laboratorio di ricerca sulla sicurezza e protezione intersettoriale presso il Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura dell’Università di Udine. Professore aggregato di Sismologia applicata all’Ingegneria e di Sicurezza e protezione civile nei Corsi di laurea magistrale di Ingegneria dell’Università di Udine. Svolge attività di ricerca nei settori del rischio sismico e della sicurezza e protezione, seguendo un approccio olistico e intersettoriale. Ha coordinato progetti di ricerca applicata per la valutazione e mitigazione dei rischi in attività complesse, sia a livello aziendale che territoriale. In occasione dei terremoti dell’Abruzzo 2009, dell’Emilia 2012 e dell’Italia Centrale 2016, è stato coordinatore scientifico del Nucleo interventi speciali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Dal 2010, è coordinatore scientifico del Comitato tecnico-scientifico per gli interventi tecnici urgenti di messa in sicurezza post-evento da parte dei Vigili del Fuoco. Per l’UNESCO, coordina progetti pilota internazionali (El Salvador, Indonesia, Laos, Perù) che adottano la metodologia VISUS per la valutazione della sicurezza delle scuole in caso di disastri naturali. Autore di oltre 100 lavori scientifici e divulgativi.