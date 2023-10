Saporibus nel Friuli orientale bilancio positivo per la prima edizione 

Bilancio positivo per la prima edizione del progetto Saporibus nel Friuli Orientale che tra estate e autunno ha permesso a diversi escursionisti di ammirare le bellezze e i sapori tipici di questo territorio, comodamente trasportati da pullman e con guida turistica, in quattro tappe all’insegna di gusto e cultura. L’iniziativa è stata ideata dal Consorzio fra le Pro Loco Torre Natisone – Tor Nadisôn – Ter Nediža con l’adesione della Pro Loco Buri, Pro Loco Alta Val Malina Attimis, Pro Loco Cividale del Friuli, Pro Loco Manzano e Pro Loco del Comune di Nimis.

Sono state 4 le tappe di Saporibus per questa estate 2023, con la possibilità di prendere parte ad importanti sagre, fiere e mercatini, con sosta enogastronomica per pranzo e la possibilità di visitare monumenti storico-artistici, oltre che aziende vitivinicole, acetaie e distillerie tra le più rinomate della zona. Il tutto con partenza e ritorno a Udine in piazza I Maggio.

“Positiva questa nuova iniziativa di valorizzazione turistica del nostro territorio – ha dichiarato il presidente del Consorzio Gianfranco Specia – che, per essere al suo esordio, ci ha dato soddisfazione per il gradimento espresso da tutti i partecipanti. Un progetto che merita di farsi conoscere di più dal pubblico, perché permette di unire turismo enogastronomico e conoscenza delle tradizioni, sagre paesane e bellezze storico-artistiche del Friuli Orientale. Il tutto in maniera sostenibile, perché ci si sposta con il pullman e ciò permette anche alle persone, soprattutto quelle più anziane, di poter godere in tutta tranquillità di una piacevole gita domenicale, senza preoccupazione di spostamenti, parcheggi e traffico. Ringraziamo di cuore Giovanna, accompagnatrice perfetta e sapiente e tutte le Pro loco, le associazioni locali, le aziende che abbiamo visitato e le persone che sotto ogni forma hanno contribuito alla riuscita di questo bel progetto, al quale puntiamo a dare continuità anche nel 2024, con la speranza di aggiungere sempre nuove tappe con la collaborazione di Pro Loco e volontari”.

Da luglio a ottobre, si sono svolte 4 uscite. Prima tappa il 2 luglio ad Attimis, alla Sagra delle Fragole e dei Lamponi ad Attimis con visita all’azienda agricola Martinuzzi con degustazione di miele e spiegazione di come viene prodotto lo zafferano e alla tenuta Valdomini. Poi è stata la volta di Manzano il 3 settembre per il tradizionale programma del “Settembre manzanese”. Gli escursionisti hanno potuto visitare anche la splendida Abbazia di Rosazzo e fare una sosta all’azienda Schianchi con degustazione di confetture e spezie. Sempre a settembre (il 10), Saporibus ha fatto tappa all’Antighe Sagre des Campanelis di Nimis, con visita alla Chiesa di Santi Gervaso e Protasio e sosta all’azienda agricola Il Roncat (degustazione di due vini) e alla Distilleria Ceschia (degustazione tre grappe e dolci tipici). Poi domenica 22 ottobre è stata recuperata la gita a Cividale con visita e degustazione della gubana della Nonna ad Azzida, passeggiata tra le bancarelle del mercatino di antiquariato Il Baule del diavolo, pranzo Al Campanile, oltre che visita al tempietto longobardo e museo del Duomo.