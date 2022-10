Satoyama a Marano Lagunare: nuovo appuntamento di Estensioni Jazz Club Diffuso

Jazz? Prog? Musica Contemporanea? Loro sono i Satoyama, giovane formazione eporediese che avremo l’opportunità di ascoltare lunedì 7 novembre alle ore 20.00 presso lo spazio PS4 di Piazza Savorgnan a Marano Lagunare. Dopo l’anteprima dello scorso aprile con la straordinaria violinista Anais Drago, nuovamente ottima musica grazie alla rassegna Estensioni Jazz Club Diffuso, con la direzione artistica di Luca d’Agostino della Slou Società Cooperativa, che in questi mesi ha organizzato numerosi concerti nella nostra regione e che si sta muovendo anche in altre regioni italiane. L’occasione la presentazione del fortunato secondo album “Sinking Islands”, che attraverso la musica, ci parla dell’innalzamento del livello dei mari e del destino che accomunerà luoghi lontani e poco conosciuti insieme a città e grandi metropoli: ogni brano del disco porta il nome di una realtà che affonderà se non si applicano cambiamenti repentini: Tuvalu, Palau, Kiribati ma anche la più familiare Venezia. E’ lo spirito dei sognatori che parla dritto all’anima.

E’ lo sguardo delle anime che non si arrendono alla corrente apatica e immobile della società che ci vuole sdraiati e immutati di fronte al climate change. E’ un disco che invoca un racconto di romantico rincontro tra la natura e l’uomo nella sua espressione migliore e più alta: la bellezza.

I Satoyama, al secolo, sono Luca Benedetto (tromba, organ pedalboard, tam tam & elettronica), Christian Russano (chitarra elettrica), Marco Bellafiore (contrabbasso), Gabriele Luttino (batteria, percussioni & elettronica).

Il nuovo album prosegue il cammino intrapreso dal precedente “Magic Forest”, e dal progetto “Build a Forest” che attraverso il primo tour ad impatto zero li ha portati, grazie al supporto di Siae, Mibact e Fano Jazz Network, a suonare lungo tutta la Russia promuovendo un nuovo modo di vivere la musica ed il lavoro dell’artista. Una straordinaria esperienza da cui è stato creato il docu-film “Rails”. Ogni concerto dei Satoyama, aiuta a finanziare un progetto di sostenibilità. Una scelta concreta che mira a costruire, attraverso la musica, un mondo più equo e sostenibile.

Grazie alla recente vincita del bando Jazz IT Abroad, grazie al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Italia Music Lab – Italia Music Export che li porterà in tournée in Europa, una occasione tutta regionale per poterli ascoltare.

Prenotazioni: estensionijazzclub@gmail.com