SaxConnection a Pontebba dal 4 al 6 agosto

Una tradizione che si rinnova e un’indiscussa vocazione musicale faranno di Pontebba, nel prossimo fine settimana, la capitale del saxofono.

Infatti grazie all’organizzazione dell’Associazione Art Connection FVG aps con il sostegno del Comune di Pontebba, il supporto logistico della Banda del Santuario, la preziosa collaborazione con i Festival More Than Jazz e Carnairmonie, e il contributo della Banca di Credito Cooperativo del Friuli e della Selmer (azienda leader nella produzione di saxofoni) fin dalla serata di giovedì, il centro della Val Canale sarà popolato da una selezione dei migliori allievi delle classi di saxofono del Conservatorio TCHAIKOVSKY Nocera Terinese – Catanzaro (partner dell’evento)

Nell’ambito della residenza pontebbana, i ragazzi, guidati dai Maestri Alex Sebastianutto e Danilo Russo andranno a formare la Saxorchestra che sarà protagonista una serie di concerti dove potremo ascoltare musiche di G. Rossini, L. Bernstein, N. Rota, R. Molinelli, N. Zaninotto, M. De Gori, A. Marquez. Di seguito il calendario della manifestazione

Venerdì 4 agosto alle ore 13,00 a Baita Winkel concerto della Saxorchestra: a 1400 m di quota presso il Passo Pramollo, il luogo ideale dove abbinare la buona musica alle bellezze paesaggistiche e alle prelibatezze gastronomiche.

Sabato 5 agosto alle ore 11.00 nell’ambito dell’ eveto organizzato da More Than Jazz a cura di SimulArte soc coop, la Saxorchestra si esibirà a Pontebba in Piazza Italia a conclusione della Camminata sui Confini, Passeggiata guidata nei dintorni di Pontebba (https://www.turismofvg.it/eventi/camminata-sui-confini )

Nel pomeriggio alle 18.00 in Sala Consiliare il dott. Marco Sebastianutto, osteopata, terrà una conferenza dal titolo “Ottimizzazione della performance musicale attraverso la consapevolezza corporea”

Domenica 6 agosto il primo appuntamento è fissato alle 13.00 presso l’area festeggiamenti di Valbruna ci sarà un nuovo appuntamento con la frizzante energia della Saxorchestra.

Alle 18.00 al Teatro Italia ci sarà l’ “Incontro con l’artista”: I Five Sax incontrerranno, prima del concerto serale, ragazzi e pubblico dando loro la possibilità di comprendere il percorso verso il professionismo e di interloquire con artisti che hanno calcato i più importanti palcoscenici della scena mondiale. A seguire ci sarà l’esposizione dei prodotti Selmer e Vandore.

A concludere la tre giorni concertistica ci sarà un vero e proprio evento: in data unica per la nostra Regione, per l’organizzazione di Carniarmonie, al Teatro Italia alle 20.30 i FIVE SAX presenteranno IN TIME (https://www.youtube.com/watch?v=DcYzaRIwTZM ), programma presentato in anteprima al leggendario Wiener Musikverein davanti a un pubblico tutto esaurito. IN TIME esplora la storia della musica da una nuova prospettiva, concentrandosi su come compositori di epoche e background diversi hanno reso i loro pezzi groove.

I membri dei Five Sax (Joel Diegert –USA, Alvaro Collao –Cile, Michal Knot-Polonia, Damiano Grandesso-Italia, Charles Hon Sun Ng-Hong Kong) provengono ciascuno da un angolo diverso del mondo e quando hanno iniziato nel 2011, non parlavamo nemmeno una lingua comune. Negli anni, hanno sperimentato la musica come una potente forza unificante che può attraversare i confini culturali ed etnici. Il groove e il ritmo nella musica toccano un lato profondo e primordiale della nostra natura umana, ricordandoci che abbiamo molto più in comune del contrario.

Il programma proposto, con la partecipazione della SAXORCHESTRA del Conservatorio P.I. Tchaikovsky di Nocera (CZ) è trasversale con opere di autori celebri come Bernstein, Weill, Piazzolla e Galliano ai quali si alternano brani dalla tradizione popolare e di N. Zaninotto e M. De Gori. Il dinamismo suscitato dal movimento degli artisti in scena è reso ancor più coinvolgente dal virtuosismo musicale.