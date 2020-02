Sbarcata in Italia la multinazionale svizzera del business dell’accoglienza. Scippata “casa Malala” di Trieste alle Ong con un ribasso fuori mercato

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Era da alcuni mesi che gli addetti ai lavori parlavano e temevano l'arrivo dall'estero di aziende di assistenza votate più al business che all’accoglienza umanitaria. Infatti da quando sono stati smantellati gli sprar con il decreto sicurezza 1 quanto si temeva sta avvenendo e non è escluso che lo smantellamento e relativa concentrazione in macrostrutture di concentramento fosse proprio funzionale a consentire il business. Il primo significativo esordio di questa tendenza al nuovo affare dell'accoglienza si è palesato alla fine dello scorso anno quando la società Ors Italia (che di italiano a poco) ha vinto la gestione del primo Cpr sardo a Macomer, struttura di detenzione amministrativa per il rimpatrio di migranti irregolari, realizzata in un ex carcere in provincia di Nuoro. Di pochi giorni fa invece la notizia del cambio di gestione al Centro Casa Malala di Trieste, struttura per la prima assistenza dei richiedenti asilo sulla via balcanica. Una vittoria nella gara con ribasso del 14% che apre scenari e interrogativi e conferma la tendenza, avviata dai decreti sicurezza salviniani, di favorire l’affidamento dei centri ad aziende lucrative, più che alle Onlus della rete territoriale. Così a Trieste dove la gestione del centro, da sei anni era guidata da Consorzio italiano di solidarietà (Ics) e dalla Fondazione Caritas di Trieste, è stata affidata per bando a Ors Italia, affiliata del gruppo elvetico Ors nato nel ’92 da una costola di Adecco nota società di lavoro interinale.

Il gruppo multinazionale gestisce centri per richiedenti asilo in Svizzera, Austria e Germania e continua a vincere bandi, nonostante inchieste giornalistiche e interrogazioni parlamentari hanno in passato denunciato gestioni inefficienti al punto di essere lesive dei diritti fondamentali delle persone “assistite”. Frutto di un approccio che bada più al profitto che all’integrazione. I meccanismi perversi con gare al ribasso tendono di fatto a escludere le Ong. Così dopo quelle in mare, anche quelle sulle rotte di terra, sentinelle "scomode" dei diritti vengono colpite e succede anche in presenza di un governo che “sulla carta” dovrebbe essere maggiormente comprensivo delle istanze “umane”. Ors Italia ha ottenuto il primo posto anche nella graduatoria tecnica per Casa Malala grazie a offerte - sulla carta - di servizi di qualità. Ma dovrà giustificare la sua offerta giudicata «anomala»: il ribasso del 14% sul costo ipotizzato nel bando ha attivato in automatico uno stop nella procedura, da parte della Prefettura, per dubbi sulla qualità dei servizi. Trattandosi di una società commerciale, e non di una Onlus, Ors Italia ha anche l’obbligo di legge di dimostrare che avrà un utile, dopo aver pagato dipendenti e fornitori. Nonostante i decreti sicurezza abbiano ridotto il contributo per rifugiato da 35 a 26 euro o meno. L’impressione degli addetti ai lavori dunque è quella di un marketing aggressivo per sbaragliare la concorrenza, a costo di rinviare i guadagni, pur di occupare quote di mercato. Sulla vicenda c'è da segnalare un'interrogazione al Ministro dell'Interno da parte della parlamentare Pd Debora Serracchiani che chiede che il Viminale chiarisca appalto "Casa Malala" a Trieste

“Il Ministero dell'Interno verifichi le condizioni di aggiudicazione e affidamento dell'appalto per la gestione del centro di prima assistenza per i richiedenti asilo 'Casa Malala' alla compagine societaria della Ors Italia. Il ribasso del 14 per cento che ha permesso l'aggiudicazione appare anomala dal punto di vista tecnico e da quello economico, e la mancanza di esperienza triennale di questa società, nonché il carattere esplicitamente commerciale dell'impresa sollevano dubbi sulla qualità dei servizi assicurati”. Lo afferma la deputata Debora Serracchiani, che ha depositato un'interrogazione al Ministro dell'Interno, intesa a chiarire i contorni dell'appalto per la gestione della struttura “Casa Malala” di Trieste, affidata per bando a Ors Italia dopo che per sei anni era stata guidata da Consorzio italiano di solidarietà (Ics) e Fondazione Caritas di Trieste.

“Il ribasso del 14 per cento sul costo ipotizzato nel bando fatto dalla Prefettura di Trieste – spiega la deputata - ha attivato da parte di quest'ultima un blocco automatico nella procedura, per dubbi sulla qualità dei servizi. Dubbi vi sarebbero anche sul requisito dell'esperienza triennale, che manca alla Ors Italia registrata a Roma il 25 luglio 2018, superando l'ostacolo proponendo quella della casa madre svizzera, grazie all'istituto giuridico dell’avvalimento”.

Per Serracchiani “il caso particolare di Trieste si inserisce in un constesto più ampio, da Nuoro a Milano a Traiskirchen in Austria, che registra il mutamento delle caratteristiche dell'accoglienza e della gestione dei richiedenti asilo. A seguito dei decreti Salvini, l'accoglienza si presta a diventare un 'mercato' riservato alle grandi società internazionali capaci di abbattere i costi con la forza dei numeri ma non - conclude - di assicurare standard adeguati quanto al personale”.