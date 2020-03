Sbloccato il traffico Tir fra Italia e Slovenia

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

"Grazie a un'intensa opera diplomatica siamo giunti alla positiva conclusione di un blocco ormai insostenibile. Questo specifico problema è stato risolto ma da ora in poi bisogna stabilire regole chiare e condivise, è inutile prendersela con un singolo Stato quando è in stallo un sistema di rapporti interno ed esterno alla Ue". Lo afferma la senatrice Tatjana Rojc (Pd), dando notizia dell'avvio del transito della colonna di automezzi pesanti ammassati a Fernetti (Trieste) sulla frontiera con la Slovenia.

Per Rojc "è comprensibile che si limitino fortemente gli spostamenti delle persone ma se si ferma il trasporto delle merci la crisi dell'economia europea diventerà un crollo. E le minacce transfrontaliere non aiutano".