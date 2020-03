Scandalo insopportabile. Infermieri e tecnici chiamati a gestire il Covid-19 assunti in emergenza pagati 6,50 euro l’ora

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

L’assunzione in emergenza di Tecnici di radiologia, Infermieri, Assistenti sanitari, Tecnici di laboratorio e Tecnici della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare dovrebbe prevedere un compenso orario di € 30,00 al netto eventuali di oneri riflessi e IRAP. Ma in realtà si traduce in 11 euro lorde/ora (circa 6,50 euro netti/ora) proposti dall’agenzia interinale Gi Group. Uno scandalo sul quale è bene fare immediata chiarezza perchè anche se è vero che questi professioni della sanità non hanno certamente la motivazione economica nella loro scelta di assistere con alto rischio per la propria incolumità, appare insopportabile che qualcuno lucri sulla situazione. La notizia è stata diffusa in una lettera all’Agenzia Regionale per il Coordinamento della Salute della Regione FVG, da Alessandro Beux, Presidente nazionale della FNO TSRM (La Federazione Nazionale Collegi Professionali Tecnici Sanitari di Radiologia Medica) e PSTRP, e Giorgio Sirotti, Presidente dell’Ordine del Friuli Venezia Giulia. Si chiedono che si chiarisca come è possibile che quanto in partenza previsto per l’assunzione in emergenza. Ma, ancora prima, si chiedono come il nostro Paese possa accettare di pagare 6,50 euro netti/ora i professionisti sanitari chiamati a gestire l’emergenza Covid-19, coi rischi di ammalarsi e di perdere la vita che ciò comporta.