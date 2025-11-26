Schengen: Serracchiani, altri sei mesi di scenografia inutile e costosa

“Ci stanno ingannando. Dopo oltre due anni non c’è più nulla di ‘temporaneo’ nella sospensione del trattato di Schengen, aspettiamo risorgano anche le caserme accanto ai posti di blocco e l’opera sarà completa. Adesso vogliono far passare il racconto che tengono le guardie ai confini con la Slovenia per proteggere le Olimpiadi Milano-Cortina, ma è l’ennesima bufala: terrorismo, migranti, eventi sportivi, non sono emergenze ma fenomeni noti della realtà quotidiana, previsti o prevedibili, e quindi da governare con strumenti ordinari. Invece preferiscono la scenografia a Fernetti e Rabuiese”. La deputata e responsabile Giustizia del Pd Debora Serracchiani commenta la notizia di una ulteriore proroga, fino al 18 giugno 2026, della sospensione del trattato di Schengen alla frontiera con la Slovenia.

“Ci possono snocciolare tutti i numeri che vogliono ma – denuncia la deputata dem – i bivacchi a Trieste, gli incendi in Porto Vecchio, la sicurezza urbana ovunque sotto pressione raccontano un fallimento e – aggiunge – anche al personale della Polizia di Stato in costante carenza d’organico non si possono chiedere altri sacrifici inutili”.

“Per noi le priorità della sicurezza sono – spiega Serracchiani – nei centri cittadini, nei circuiti grigi dove si muove troppo denaro, nell’illegalità che inquina rapporti di lavoro e contagia gruppi adolescenziali. Purtroppo il Governo e la Regione fingono di non vedere e continuano a buttare milioni – conclude – negli inutili blocchi alle frontiere”.