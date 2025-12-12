Sciopero: Braidotti (Pd), emergono criticità anche nei servizi regionali “Con i lavoratori per la tutela di reddito e sviluppo”

“Siamo in piazza assieme alla CGIL ascoltando le richieste di lavoratori e lavoratrici che protestano per chiedere la tutela del loro potere d’acquisto e il riconoscimento della dignità del lavoro”. Lo ha detto oggi a Udine il segretario del Pd provinciale Luca Braidotti, partecipando alla manifestazione convocata in piazza Venerio dalla Cgil, per lo sciopero indetto contro la manovra finanziaria nazionale, assieme a Marco Craighero della segreteria regionale Pd Fvg e altri esponenti dem. Il segretario dem ha anche sottolineato che “da molte voci sono emerse anche le criticità dei servizi regionali che, a partire dalla sanità, sono sempre meno capaci di dare risposte ai cittadini in modo equo e sostenibile”. “In un contesto in cui i servizi pubblici essenziali sono progressivamente indeboliti – ha spiegato Braidotti – è necessario essere in piazza contro una manovra nazionale timida e incapace di affrontare i temi del reddito e dello sviluppo”.