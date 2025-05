Sciopero di tre giorni degli avvocati penalisti “contro le derive del decreto sicurezza”. Domani manifestazione a Roma

Solo il Decreto sicurezza è peggio del Disegno di Legge sicurezza

Si terrà domani 7 maggio a Roma, presso Piazza Santi Apostoli dalle ore 9:30, la manifestazione nazionale degli avvocati penalisti contro il Decreto sicurezza. Nel corso della manifestazione interverranno rappresentanti dell’avvocatura, dell’accademia, della società civile e della politica. La manifestazione arriva dopo la tre giorni fermo delle udienze “contro le derive del decreto sicurezza” che sono «lesione grave dei principi costituzionali»

In merito allo sciopero da segnalare in Friuli la nota del Consigliere regionale di Open Sinistra FVG Furio Honsell che così si è espresso: “Esprimo il più convinto ringraziamento al Presidente della Camera Penale di Udine Raffaele Conte per la qualità del suo impegno in tale ruolo, anche al di fuori del Palazzo di Giustizia, rendendo partecipe la società civile di tutte le problematiche legate alla giustizia, in primo luogo quelle relative alle condizioni dei carcerati: il sovraffollamento, la carenza di personale e di opportunità di reinserimento. Esprimo anche apprezzamento per la sua denuncia civile nei confronti di alcune misure di giustizia che vanno verso la progressiva criminalizzazione del dissenso e un inasprimento non equilibrato di pene che non potranno che aggravare le criticità. Auspichiamo che l’avvocato Conte possa anche in futuro essere vicino alla società civile condividendo la sua illuminata esperienza a beneficio della nostra comunità “.