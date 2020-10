Scomparsa della Presidente nazionale ANPI Carla Nespolo, il cordoglio di Honsell.

Condividi con LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Eprimo profondo dolore per la scomparsa della Presidente dell'ANPI Carla Nespolo. Lascia un vuoto che è possibile compensare solamente riflettendo attentamente sui suoi interventi, come quello di Saciletto di Ruda. Sono interventi che hanno la capacità di mostrare tutta l'attualità della Resistenza in questi tempi di regresso democratico. Con lei l'ANPI ha svolto con autorevolezza morale il ruolo di guida alla democrazia e all'antifascismo.

Furio Honsell cosnigliere regionale gruppo misto