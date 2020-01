Scomparso a 95 anni Gastone Andrian ex sindaco di Aquileia, vicepresidente Legacoop Fvg e consigliere regionale

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Ci sono personaggi che più di altri nella storia di una organizzazione lasciano tracce indelebili della loro azione. E’ questo il caso di Gastone Andrian che ci ha lasciati lunedì scorso all’età di 95 anni, si legge in una nota di Legacoop Fvg, e che di Legacoop Fvg fu vice-presidente dal 1975 al 1983. Andrian, nella sua lunga vita di impegno politico e sociale, trovò modo di contribuire allo sviluppo della cooperazione friulana sia in termini di crescita economica che relativamente ai valori etici che, ieri come oggi, sono alla base del patrimonio valoriale dell’organizzazione. Nel suo periodo di carica da vicepresidente Andrian dette impulso forte alla cooperazione friulana. Erano i delicati anni del post terremoto. Per ricordarne la figura il migliore contributo non è solo quello dato dal suo curriculum straordinario (partigiano, sindaco ad Aquileia e poi consigliere regionale…), ma viene dal ricordo di chi, come cooperatore e dirigente di Legacoop, apprezzò la sua professionalità, umanità e autorevolezza.

Cosi Renzo Marinig, ex presidente di Legacoop Fvg, ricorda Gastone Andrian: “Gastone Andrian è stato vice-presidente di Legacoop FVG dal 1975 al 1983 e in tutto quel periodo ho avuto modo di lavorare con lui; devo dire che è stato per me un grande maestro; lo sentivo spesso anche recentemente. E’ stato quello un momento di forte crescita della cooperazione a livello regionale. Molti giovani in quel periodo si avvicinarono al mondo della cooperazione e per tutti Andrian fu un punto di riferimento. Era un lavoratore instancabile, cercava di essere presente nelle assemblee delle cooperative, nei consigli di amministrazione, con i cooperatori che avevano qualche problema, e poi ci coinvolgeva sulle varie problematiche. E’ stato uno stimolo e un esempio per tutti noi. Per la cooperazione e per tutti i cooperatori è una grave perdita”.

Stesso tenore nel ricordo di Lucio Tolloi: “Conoscevo Gastone Adrian posso dire da sempre perché sono di Aquileia. E’ stato il mio Sindaco quando ero il giovane segretario della Sezione del P.C.I di Aquileia. Sono stato in consiglio comunale e in Giunta comunale quando lui era Sindaco del comune di Aquileia. Per motivi diversi ci siamo rincontrati in Legacoop. Perché è stato Gastone a chiamarmi in Legacoop quando era vice presidente della stessa, dandomi l’incarico di seguire il settore della casa. Erano gli anni dopo il 1976, anno del terremoto del Friuli. Con lui ho continuato a lavorare in Legacoop fino al momento della sua elezione a consigliere regionale. In seguito presi il suo posto di vice presidente fino al 1985. Posso dire di aver passato una vita con Gastone trovando sempre la sua disponibilità al confronto e ai consigli. Per me un ricordo indimenticabile e molto bello”.

Anche per Gianni Zatti, presidente dell’Associazione Regionale delle Cooperative Agricole della Legacoop fino al 1986, il ricordo di Gastone Andrian è scolpito nella memoria: “Arrivai alla Legacoop in Riva Bartolini nel maggio ‘76, chiamato come giovane perito agrario a contribuire alla ricostruzione e rinascita dal terremoto nel campo agricolo, proprio come diretto collaboratore di Gastone Andrian. Lui si rivelò subito ai miei occhi come una roccia, inscalfibile da chiunque e da qualsiasi circostanza avversa, un secondo padre, molto severo ma fiducioso nei giovani (eravamo tutti venticinquenni). E’ stato un maestro di vita, senza nessun cedimento politico, etico e morale, e un grande compagno”.

Ed infine, a dimostrazione di come il giudizio sulla figura di Andrian sia patrimonio condiviso nel tempo da Legacoop Fvg, anche il ricordo di Enzo Gasparutti ex Presidente regionale di Legacoop Fvg ed oggi Presidente del settore Produzione e servizi: “C’è un episodio che mi piace ricordare: ero proprio agli inizi ed ero andato con lui ad affrontare un’assemblea dei facchini al mercato ortofrutticolo. Questi lavoratori erano molto arrabbiati e non volevano neppure fare entrare Legacoop. A quel punto è venuta fuori tutta l’autorevolezza e capacità di Andrian. Io, in verità, ero un po’ impaurito dalla situazione: era la prima volta che mi capitava di trovarmi in un’assemblea davvero infuocata, ma lui è intervenuto con estrema decisione. Ha alzato la voce, si è fatto ascoltare e, in forza delle sue ragioni, ha legittimato la presenza di Legacoop. Insomma ha condotto la questione in maniera ottimale, fornendomi anche una grande lezione. Avrei tanti altri bellissimi ricordi di Andrian perché era proprio un gran maestro”.