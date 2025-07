Scopa o pigliatutto?

C’è un gioco a carte, variante della Scopa: il pigliatutto. E tutti gli Euro sono stati spazzati dalle proposte della maggioranza in questo assestamento assai ricco, che giova alla Giunta, ma poco al confronto costruttivo, e assai poco alle politiche di trattenimento dei giovani in FVG. È così che le politiche sull’edilizia sociale rivolte alle agevolazioni per le giovani coppie, emendamento Fasiolo Pozzo e Martines, non hanno avuto ascolto.

Serie politiche abitative sono tardive e ancora carenti nella nuova legge regionale e nazionale di bilancio. Tuttavia, anche se da domani la regione volesse sostenere la residenzialità in FVG con maggior forza e favorire le politiche della famiglia, non si uscirebbe comunque da una situazione drammatica.

Se volessimo davvero sostenere la natalità e impedire il collasso del mondo del lavoro, bisognerebbe fare leva molto seriamente sull’edilizia sociale. L’emendamento Fasiolo che Amirante non ha raccolto riguardava la percentuale dell’8% dell’edilizia residenziale convenzionata da riservarsi alle giovani coppie under 35 anni, con meno di tre anni di matrimonio dalla pubblicazione del bando per l’assegnazione degli alloggi o che avesse contratto matrimonio entro un anno e con un ISEE inferiore a 30.000 euro, dando priorità alle famiglie con uno o più figli a carico. Il provvedimento proposto veniva esteso anche alla famiglia monogenitoriale con reddito ISEE sempre fino a 30.000 euro.

Le timide politiche attivate, senza supportare e incrementare queste scelte, rendono debolissima l’attrattività del FVG per i nostri giovani, invitano all’esodo e preparano a un inverno demografico preoccupante.

Laura Fasiolo

consigliera regionale Fvg