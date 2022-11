Scossa tellurica nel cividalese. 3,2 la magnitudo. L’evento è stato distintamente sentito anche a Udine

Una scossa di terremoto è stata registrata ma soprattutto avvertita in Friuli alle 21.17 (martedì 1 novembre). La magnitudo ML 3.2 è stata localizzata dalla Sala Sismica INGV-Roma a 3 km NE Torreano (UD), ad una profondità di soli 10 km fattore che ha probabilmente reso forte la percezione del sisma che si è sentito distintamente non solo in tutto il cividalese ama anche nel capoluogo friulano che dista soli 20 km dall’epicentro. Sono in corso verifiche ma non si registrano danni.